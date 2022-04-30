Карл-Энтони Таунс: «Наша следующая попытка будет особенной. Мы это знаем, в лиге это знают»

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Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс ожидает, что в ближайшем будущем команде удастся улучшить результат этого сезона, когда команда уступила в первом раунде плей-офф «Мемфису» (2-4).

«Наша следующая попытка будет особенной. Мы это знаем. В лиге понимают, кто мы такие, они знают, кто мы такие. Мы не то посмешище, каким все пытались нас выставить все эти годы.

Мы вышли на площадку, мы играли в баскетбол, у нас был шанс. Это начало чего-то особенного», – заявил Таунс.

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