Карл-Энтони Таунс – о продлении контракта на 230 млн: «Мне нравится город. Посмотрим, как все сложится в межсезонье»

Центровой «Миннесоты» высказался о возможном продлении контракта с клубом в межсезонье-2022.

Таунс в случае попадания в символическую пятерку сезона будет претендовать на 5-летнее соглашение на общую сумму 230 миллионов долларов.

«Мне нравится город. Посмотрим, как все сложится в межсезонье. Будет видно по ходу дела. Я уже давно в лиге и не люблю делать прогнозы. Я знаю, как здесь все устроено. Все меняется. Давайте дождемся лета», – заявил Таунс.

«Вулвс» в этом году во второй раз вышли в плей-офф с Таунсом в составе. 26-летний центровой набирал 24,6 очка, 9,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

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