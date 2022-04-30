Отец Таунса проиграли пари отцу Морэнта и будет носить майку игроку «Мемфиса»

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Отец центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса проиграли пари отцу лидера «Мемфиса» Джа Морэнта и теперь вынужден будет представить в майке самого прогрессирующего игрока сезона-21/22.

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После заключительного шестого матча серии плей-офф между командами, в котором «Гризлис» победили со счетом 114:106 (4-2), Джа вручил отцу Таунса свою майку.

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