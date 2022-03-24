Василие Мицич и Ховард Сент-Рос признаны MVP 31-го тура Евролиги

Разыгрывающий и форвард признаны MVP 31-го тура . Рейтинг полезности обоих игроков в минувшем туре составил 29 баллов.

Мицич помог «Эфесу» одержать победу над «Реалом» со счетом 93:90. Серб завершил встречу с 29 очками (9 из 17 с игры, 8 из 8 с линии штрафных), 3 подборами, 6 передачами и 1 перехватом.

Сент-Рос набрал 15 очков (4 из 6 с игры, 6 из 7 с линии штрафных), сделал 9 подборов, 1 передачу, 3 перехвата и 1 блок-шот в победном матче против «Баварии» (80:67).

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