Дмитрий Узинский: «Шаг за шагом стараемся прогрессировать и показывать лучший баскетбол»

Форвард УНИКСа Дмитрий Узинский поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ с .

«Мы с большой ответственностью относимся к предстоящему матчу в Саратове. Шаг за шагом стараемся прогрессировать и показывать свой лучший баскетбол.

«Автодор» выступает дома. Уверен, что поддержка болельщиков придаст хозяевам сил и энергии. Для победы мы должны с первых минут выйти на площадку с максимальным настроем, сохранять концентрацию на протяжении всей встречи и показать агрессию как в защите, так и в нападении», – заявил Узинский.

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