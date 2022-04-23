Чемпионат Италии. «Виртус» выиграл у «Дертоны»

В пятницу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Виртус» дома выиграл у «Дертоны».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Virtus Arena»
- Виртус
- Жете (23 + 8 подборов), Теодосич (16 + 13 передач), Пайола (15), Шенгелия (8), Уимс (7) – старт; Мэннион (11), Алибегович (8), Сэмпсон (8), Белинелли (5), Руцциер (0), Херви (0), Тесситори (0).
Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 21-5, Брешия – 19-8, Венеция – 15-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 13-13, Реджо-Эмилия – 13-14, Триест – 13-14, Виктория Либертас – 12-15, Тревизо – 11-15, Варезе – 11-16, Тренто – 11-16, Бриндизи – 11-16, Наполи – 10-17, Фортитудо – 9-18, Кремона – 7-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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