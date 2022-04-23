Чемпионат Италии. «Виртус» выиграл у «Дертоны»

В пятницу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А дома выиграл у «Дертоны».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 21-5, Брешия – 19-8, Венеция – 15-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 13-13, Реджо-Эмилия – 13-14, Триест – 13-14, Виктория Либертас – 12-15, Тревизо – 11-15, Варезе – 11-16, Тренто – 11-16, Бриндизи – 11-16, Наполи – 10-17, Фортитудо – 9-18, Кремона – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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