Чемпионат Италии. «Виртус» выиграл у «Дертоны»

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В пятницу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Виртус» дома выиграл у «Дертоны».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Виртус – Дертона 101:83 (28:29, 21:24, 29:14, 23:16)
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча
Виртус
Жете (23 + 8 подборов), Теодосич (16 + 13 передач), Пайола (15), Шенгелия (8), Уимс (7) – старт; Мэннион (11), Алибегович (8), Сэмпсон (8), Белинелли (5), Руцциер (0), Херви (0), Тесситори (0).
Дертона
Дом (22 + 7 подборов), Сэндерс (14), Макьюра (13), Райт (6 + 9 передач), Кэйн (5 + 8 подборов) – старт; Фильой (9), Северини (8), Масколо (6), Фридрикссон (0).

Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 21-5, Брешия – 19-8, Венеция – 15-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 13-13, Реджо-Эмилия – 13-14, Триест – 13-14, Виктория Либертас – 12-15, Тревизо – 11-15, Варезе – 11-16, Тренто – 11-16, Бриндизи – 11-16, Наполи – 10-17, Фортитудо – 9-18, Кремона – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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