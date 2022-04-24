Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Тревизо», «Наполи» примет «Динамо Сассари» и другие матчи

В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Венеция» сыграет с «Тревизо», примет .

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 22-5, – 19-8, Венеция – 15-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 13-13, Триест – 13-14, Реджо-Эмилия – 13-15, Виктория Либертас – 13-15, Тревизо – 11-15, – 11-16, – 11-16, – 11-17, Наполи – 10-17, Фортитудо – 9-18, Кремона – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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