Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Тревизо», «Наполи» примет «Динамо Сассари» и другие матчи

В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.
«Венеция» сыграет с «Тревизо», «Наполи» примет «Динамо Сассари».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 апреля, 18.00, «Palasport Mario Radi»
- Дата проведения
- 24 апреля, 18.30, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.30, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.30, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «PalaEldo»
Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 22-5, Брешия – 19-8, Венеция – 15-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 13-13, Триест – 13-14, Реджо-Эмилия – 13-15, Виктория Либертас – 13-15, Тревизо – 11-15, Варезе – 11-16, Бриндизи – 11-16, Тренто – 11-17, Наполи – 10-17, Фортитудо – 9-18, Кремона – 7-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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