Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Тревизо», «Наполи» примет «Динамо Сассари» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Фортитудо Варезе Наполи Рейер Венеция Ваноли Кремона Бриндизи Динамо Сассари Брешия Тревизо Триест Баскетбол

В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Венеция» сыграет с «Тревизо», «Наполи» примет «Динамо Сассари».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Ваноли Кремона – Брешия 63:73 (4 четверть)
Дата проведения
24 апреля, 18.00, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Варезе – Фортитудо 45:45 (перерыв)
Дата проведения
24 апреля, 18.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Бриндизи – Триест
Дата проведения
24 апреля, 19.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Тревизо
Дата проведения
24 апреля, 21.30, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Наполи – Динамо Сассари
Дата проведения
24 апреля, 21.45, «PalaEldo»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 22-5, Брешия – 19-8, Венеция – 15-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 13-13, Триест – 13-14, Реджо-Эмилия – 13-15, Виктория Либертас – 13-15, Тревизо – 11-15, Варезе – 11-16, Бриндизи – 11-16, Тренто – 11-17, Наполи – 10-17, Фортитудо – 9-18, Кремона – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные