Владислав Коновалов: «УНИКС закрыл наших лидеров Михайловского и Минченко»

Главный тренер Владислав Коновалов прокомментировал поражение от УНИКСа во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (59:97, 0-2). «Поздравляю УНИКС с отличной игрой. Команда провела хорошую подготовку и стремится к достижению самых высоких целей в сезоне.

Сегодня мы попытались действовать в той же манере, что и в первом матче, применить свои ключевые аспекты в нападении. Однако УНИКС оказался готов к этому, закрыл наших лидеров Михайловского и Минченко, через которых мы ранее строили атаки.

Одной из причин неудачи и нашей низкой результативности стала нехватка габаритов. УНИКС был на высоте под щитами и заметно превосходил нас в индивидуальном мастерстве. Подтверждением этому служат 16 подборов хозяев в нападении, большое количество наших потерь под давлением и много легких очков казанцев.

Теперь вернемся домой и будем готовиться к третьему матчу перед своими болельщиками», – сказал Коновалов.

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