Донован Митчелл: «Рассмотрю все варианты в течение недели, но вообще не думаю об уходе из «Юты»

Защитник «Юты» Донован Митчелл во время пресс-конференции после шестого матча серии с «Далласом» (96:98, 2-4) рассказал о своем будущем.
На вопрос о том, хочет ли он остаться в «Джаз», Митчелл ответил «ну да».
Митчелл также прокомментировал слухи о том, что может попросить клуб обменять его.
«Мне хочется побеждать. Как я уже говорил, не думаю о том, чтобы запросить обмен. Мне хочется побеждать... Очень обидно проигрывать.
Рассмотрю все варианты в течение недели, но вообще не думаю об уходе из «Юты». Если быть честным, то я не думаю об этом. Говорил на эту тему по ходу сезона. Не думаю об этом», – заявил Митчелл.
Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?