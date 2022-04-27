Вячеслав Шушаков: «Парма» оставила много сил на выезде, поддержка болельщиков тронула»

Главный тренер «Пармы» назвал усталость главной причиной поражения в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (78:101, 0-3).

«Нам очень хотелось зацепить хотя бы один матч в Краснодаре. Много оставили сил на выездных играх, тяжелые матчи и сложные логистические вопросы сказались на общей усталости. Сегодня это было видно. Даже несмотря на проигрыш сегодня, было невероятно приятно, что нас пришел поддержать шестой игрок команды. Это особенно трогало, спасибо за это всем болельщикам, которые ходили, ходят, и, надеюсь, будут ходить на матчи команды», – сказал Шушаков.

После третьего поражения в серии выбыла из плей-офф лиги ВТБ, остановившись на стадии 1/4 финала.

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