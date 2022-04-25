Йонас Валанчюнас обновил личный рекорд результативности в матче плей-офф

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Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас установил новый личный рекорд результативности в матче плей-офф, набрав 26 очков в четвертом матче серии первого раунд против «Финикса» (118:103, 2-2).

Литовец реализовал 9 из 15 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 7 из 11 с линии, а также сделал 15 подборов и 4 передачи.

Напомним, что в первом матче серии (99:110) Валанчюнас также обновил личный рекорд по количеству подборов в игре плей-офф – 25.

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