Си Джей Макколлум: «Завершу карьеру в «Пеликанс» – жена одобрила обмен, моему сыну тогда было 13 недель»

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Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум поделился впечатлениями о первых месяцах после перехода из «Портленда».

«Общественное мнение не имеет значения для меня. Я должен пройти через это самостоятельно. Моя семья все поняла, когда увидела, как мы играем. Перед обменом я спрашивал свою жену, что она думает. Если бы она сказала «нет», это было бы «нет». Моему сыну было 3 недели и 5 дней, когда меня обменяли. Нам нужно было выяснить, что делать дальше. Как только моя жена согласилась, мне нужно было поговорить со своим агентом, и я был готов к переходу.

Еще не разговаривал с руководством о продлении контракта. Но перед отъездом из Портленда я сказал жене: «Куда бы я ни перешел, хочу закончить свою карьеру там». Новый Орлеан входит в список мест, где я хотел бы завершить свою карьеру. То же самое я сказал своему агенту. Не собираюсь прыгать с места на место, не хочу становиться свободным агентом. Я в лиге девять лет. Вы когда-нибудь видели меня свободным агентом? Я привержен своим принципам, поэтому вижу окончание своей карьеры в Новом Орлеане», – заявил Макколлум.

Во вторник «Пеликанс» проведут пятый матч серии плей-офф против «Финикса» (2-2).

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