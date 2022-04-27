Сергей Базаревич рассказал, как Дон Нельсон отговорил его стать агентом: «Нужно врать, лукавить, изворачиваться. Лучше тренером»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, как после завершения игровой карьеры собирался стать агентом, поскольку жена была против тренерской профессии, но пятикратный чемпион НБА Дон Нельсон изменил его мнение.

«Жена не хотела, чтоб я работал тренером. Твердила: «Они все чокнутые!» Я соглашался.

2000 год, Сидней. Смотрел на трибуне какой-то матч, подсел Нельсон. Спросил: «Чем займешься, когда завершишь карьеру?» – «Пока не решил. Может, агентом?» – «Ты что?! Нужно врать, лукавить, изворачиваться. Лучше тренером…» – «Тренер должен быть тираном». Нельсон искренне удивился: «Зачем? Я людей люблю. Четко разделяю спорт и жизнь. Могу критиковать действия игроков, но ни в коем случае не личность». Фраза запала в душу.

Жена теперь другого мнения о тренерской профессии?

Да! Говорит: «Это – твое. Ты сделал правильный выбор». Я-то ей сказал: «Попробую. Не получится – сразу закончу». Как видите, затянулось» – рассказал Базаревич.

Путин считает, что «сборная России не попала на Олимпиаду из-за иностранцев в клубах». Так ли это на самом деле?