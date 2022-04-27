Джимми Батлер отпраздновал трехочковый Макса Струса оригинальным жестом

Лидер отпраздновал трехочковое попадание своего партнера по команде Макса Струса оригинальным жестом.

Эпизод произошел во время второй четверти пятого матча серии первого раунда плей-офф между «Майами» и «Атлантой» (97:94, 4-1).

Батлер пропустил матч из-за воспаления правого колена. «Хит» вышел во второй раунд, где встретится с победителем серии «Филадельфия» – «Торонто» (3-2).

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта