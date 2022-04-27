Джимми Батлер отпраздновал трехочковый Макса Струса оригинальным жестом

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Лидер «Майами» Джимми Батлер отпраздновал трехочковое попадание своего партнера по команде Макса Струса оригинальным жестом.

Эпизод произошел во время второй четверти пятого матча серии первого раунда плей-офф между «Майами» и «Атлантой» (97:94, 4-1).

Батлер пропустил матч из-за воспаления правого колена. «Хит» вышел во второй раунд, где встретится с победителем серии «Филадельфия» – «Торонто» (3-2).

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