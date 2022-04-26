Док Риверс: «Рэпторс» были жестче нас на протяжении всего матча»

Главный тренер «Сиксерс» назвал причины поражения в пятом матче серии с «Рэпторс» (88:103, 3-2).

Риверс проиграл в 7 из последних 8 матчей, в которых его команды могли выйти в следующий раунд.

«Рэпторс» были жестче нас на протяжении всего матча, навязали нам физическую борьбу и превосходили в этом компоненте. Не думаю, что дело только во второй четверти. Так было по ходу всей встречи», – заявил Риверс.

По словам Дока, получившему разрыв связки пальца руки центровому придется играть через боль до конца плей-офф. Баскетболист решил отложить операцию до межсезонья.

«Это нельзя просто вылечить. Нет таких методик. Может стать только хуже. Нельзя просто приложить лед и все исправить. До конца сезона мы не можем ничего сделать», – сказал Риверс.

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