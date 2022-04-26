Дончич повторил достижение Робертсона по очкам, подборам и передачам в первых 15 матчах плей-офф НБА

Разыгрывающий повторил достижение легенды НБА Оскара Робертсона по количеству очков, подборов и передач в первых 15 матчах плей-офф НБА в карьере.

На счету Дончича после 15 матчей 499 очков, 137 подборов и 133 передачи. Ранее лишь Робертсону удавалось начать карьеру в плей-офф, набрав как минимум 450 очков, 125 подборов и 125 передач.

499 очков Дончича – 5-й результат в истории плей-офф по итогам первых 15 матчей. Больше набирали только (581), Рик Бэрри (521), Уилт Чемберлен (510) и Боб Макаду (509).

В понедельник в пятом матче серии с «Ютой» (102:77, 3-2) Дончич набрал 33 очка, 13 подборов и 5 передач.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»