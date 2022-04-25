Крис Пол провел один из худших матчей плей-офф в карьере

Звездный разыгрывающий «Финикса» показал одно их худших своих выступлений в плей-офф в четвертом матче серии первого раунда против «Нового Орлеана» (103:118, 2-2).

Пол набрал 4 очка, реализовав 25 процентов бросков с игры (2 из 8), не реализовал ни одного трехочкового (0 из 3) и ни одного броска с линии штрафных (0 из 0). Все показатели стали либо новым антирекордом, либо повторением антирекорда в карьере 36-летнего игрока в плей-офф, сообщает ESPN Stats & Info.

Также Пол отметился 11 передачами, 3 подборами, 2 перехватами и 3 потерями за 35 минут на площадке.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1