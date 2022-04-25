Брэндон Ингрэм набирает 30 и более очков в трех матчах плей-офф подряд. Это рекорд «Пеликанс»

Форвард «Пеликанс» набирает 30 и более очков в трех последних матчах плей-офф.

Во второй игре серии первого раунда с «Финиксом» Ингрэм записал на свой счет 37 очков, в третьей 34, в четвертой – 30.

Игрок «Нового Орлеана» впервые в истории выдал серию из трех матчей с подобной результативностью.

В воскресенье Ингрэм реализовал 11 из 23 с игры. В его активе также 4 подбора и 5 передач. «Пеликанс» победили со счетом 118:103 и сравняли счет в серии (2-2).

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1