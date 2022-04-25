Андрей Воронцевич: «Автодор» способен дать бой. Расслабляться нельзя ни на секунду»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич накануне второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против (1-0) заявил, что с саратовской командой нельзя расслабляться ни на секунду.

«Продолжается четвертьфинальная серия плей-офф. «Автодор» – талантливая и амбициозная команда, которая способна дать бой.

Нам необходимо сконцентрироваться на защите и построении правильного рисунка игры. Расслабляться нельзя ни на секунду.

Очень рассчитываем на поддержку казанских болельщиков на трибунах «Баскет-холла», – сказал Воронцевич.

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