Велимир Перасович: «УНИКС шаг за шагом приближается к оптимальной форме»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович накануне второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против (1-0) заявил, что казанская команда приближается к оптимальной форме.

«Нам предстоит второй матч четвертьфинальной серии. Мы шаг за шагом приближаемся к оптимальной форме.

Для победы нам необходимо сохранять концентрацию, продемонстрировать агрессивную защиту и креативность в нападении», – сказал тренер.

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