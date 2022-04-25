Крис Пол – об уровне физической борьбы в серии с «Пеликанс»: «Напоминает старую НБА»

Теги Новый Орлеан Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Санз» Крис Пол оценил уровень физической борьбы в серии первого раунда плей-офф с «Пеликанс».

В воскресенье 8-я команда Запада обыграла победителя регулярки со счетом 118:103 и сравняла счет в серии (2-2).

Пол набрал лишь 4 очка и 11 передач при 2 из 8 с игры.

«Напоминает старую НБА, не правда ли?

Сегодня «Пеликанс» выступили в качестве агрессора. Они вышли и успешно проявили себя во всех ключевых моментах. Надо отдать им должное. Они хорошо сыграли», – заявил Пол.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1

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