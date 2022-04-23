Владислав Коновалов: «Молодые игроки «Автодора» не справляются психологически под давлением»

Исполняющий обязанности главного тренера Владислав Коновалов рассказал о причинах поражения в первом матче серии плей-офф лиги ВТБ против УНИКСа (76:106, 0-1).

«Старт первой четверти получился для нас обескураживающим – 0:10. Сразу не смогли определить свой рисунок игры. В тайм-ауте получили заряд, перестроили защиту, стали действовать агрессивно и вернулись в игру. Но УНИКС сегодня был хорош! Хозяева показали великолепный процент попаданий с периметра – 61% при 17 заброшенных трехочковых, из-за чего нам оказалось сложно бороться с ними. Хотя мы нацеливались оказать сопротивление.

Пытались не отпускать соперника далеко в счете благодаря собственному высокому проценту попаданий из-за дуги, парни находили удачные атаки. Однако потери – наш бич. Молодые игроки не справляются психологически под давлением. Мы должны прибавлять в этом компоненте. Если бы мы не допустили столько невынужденных ошибок, убежден, игра бы сложилась иначе. Поздравляю УНИКС с победой! Впереди второй поединок в Казани. Внесем коррективы и сделаем выводы. Надеюсь, мы прибавим и сыграем по-другому. Каждый матч плей-офф для нас – опыт и новый вызов», – сказал Коновалов.

Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ