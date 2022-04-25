Монти Уильямс: «Пеликанс» заслужили победу, но 42-15 по штрафным вызывает вопросы»

Главный тренер после поражения от «Нового Орлеана» (103:118, 2-2) обратил внимание на разницу по количеству исполненных командами штрафных.

«42-15 по штрафным. Такая вот статистика. Невероятно для насыщенного физической борьбой матча плей-офф. Тренеры не должны подходить к микрофону и бояться говорить правду. В первой половине соотношение составляло 17-2, в итоге они исполнили 42 штрафных. Не понимаю, как так получилось. И не сказать, чтобы мы не шли под кольцо.

Слушайте, «Пеликанс» переиграли нас. Они заслужили победу. Но разница по количеству штрафных вызывает вопросы», – заявил Уильямс.

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