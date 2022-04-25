Стив Керр: «Честно говоря, я бы лучше нарисовал другую комбинацию»

Главный тренер признал, что решение набросить парашют на Эндрю Уиггинса после тайм-аута за 33 секунды до финальной сирены четвертого матча с было ошибочным.

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы мы этого не делали. До конца встречи оставалось 33 секунды, и мы хотели провести быструю атаку, чтобы получить две атаки под конец игры – так мы могли бы сравнять счет и потом выиграть в основное время. Но парашют не проходил. Если бы у меня была возможность, то, наверное, я бы нарисовал другую комбинацию. Но они здорово сыграли в защите, нужно отдать им должное», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» уступил «Наггетс» в четвертом матче со счетом 121:126.

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