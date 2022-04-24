Блэйк Гриффин: «После 0-2 в гостях нужно проявить большое желание дома, у нас этого не было»

Форвард «Бруклина» прокомментировал поражение команды в третьем матче серии плей-офф против «Бостона» (103:109, 0-3).

«Нужно проявить большое желание, когда возвращаешься на домашнюю арену после 0-2 в гостях. У нас не было этого на протяжении всего матча. Команды выдают отрезки, такова игра. Но у нас достаточно ресурсов и таланта, чтобы противостоять этому и контролировать ситуацию. Когда соперник выдает хороший отрезок, нам нужно продолжать бороться и не позволять вывести нас из равновесия», – заявил Гриффин.

Форвард вернулся после растяжения связок голеностопа и сыграл в третьем матче серии 8 минут, набрав 8 очков, 1 подбор и 1 блок-шот.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий