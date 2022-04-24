Кевин Дюрэнт: «Слишком много думаю в течение всей этой серии»

Звездный форвард после поражения от в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (103:109, 0-3) заявил, что слишком много думает о том, как ему играть в этой серии.

«Честно говоря, я слишком много думаю в течение всей этой серии. О своем подходе к игре. Но у нас остался еще один матч, еще одна возможность, и я с нетерпением его жду.

Мне кажется, что в первых двух матчах я пытался быть слишком агрессивным. Я изучил видео двух первых матчей и увидел, что многие мои партнеры по команде открыты и у них идет бросок. Поэтому решил, что в этом матче буду играть на партнеров», – сказал Дюрэнт.

Дюрэнт реализовал в 3-м матче 6 из 11 бросков с игры, набрав 16 очков, а также сделал 8 подборов, 8 передач и 5 потерь.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной