Эмбиид пообещал Дрейку сухую победу в серии с «Торонто» после 3-го матча

Центровой «Сиксерс» после третьего матча серии с «Рэпторс» (104:101 ОТ, 3-0) подколол известного музыканта и поклонника канадцев Дрейка.

У Эмбиида ранее возникали проблемы во время выездных матчей против в плей-офф. В первой половине встречи Джоэл набрал всего 5 очков.

По словам форварда «76-х» , Дрейк подкалывал Эмбиида по ходу первых двух четвертей.

«В первой половине Дрейк не давал ему покоя, говорил, что Эмбиид не может играть здесь. Я сказал, что, конечно же, он может. Дрейк в ответ: «Да не, он не может здесь ничего сделать», – заявил Харрис.

Во второй половине Эмбиид набрал 28 очков, включая победный 3-очковый в овертайме. После игры он подошел к рэперу и заявил, что собирается выиграть серию в четырех матчах.

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