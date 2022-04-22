Этторе Мессина: «Серия с «Эфесом» закончена. «Милан» может спасти только чудо»

Главный тренер «Милана» после победы во втором матче серии 1/4 финала плей-офф с (73:66, 1-1) оценил положение своей команды как очень тяжелое.

«Мы как клуб невероятно гордимся тем, что сделали игроки во втором матче. Несмотря на потерю Дилэйни, Серхио Родригес дал нам шанс на победу. Правда, потом мы потеряли и его – очередная травма. Все сражались, отлично себя проявили.

Серия с «Эфесом» закончена. может спасти только чудо. Все против нас. Каждый новый день у нас кто-то травмируется», – заявил Мессина.

Итальянский клуб из-за травм потерял Николо Мелли, Луиджи Датоме, Трея Келла, Малкольма Дилэйни и Серхио Родригеса.

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