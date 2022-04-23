Зак Лавин: «У нас сегодня не было того настроя на борьбу, с каким выходили в первых двух матчах»

Защитник «Чикаго» назвал причины разгромного поражения от «Милуоки» (81:111, 1-2) в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

«Буллс» потерпели самое крупное в истории клуба домашнее поражение в плей-офф.

«У нас сегодня не было этого настроя на борьбу, с каким мы выходили в первых двух матчах в . В первой игре мы пропустили выпад соперника. Но когда они совершили свой рывок 9:0, мы отреагировали правильным образом. Сегодня же этого не случилось.

Нам надо посмотреть видео, все проанализировать и убедиться в том, что в следующий раз ответим на их агрессию своей агрессией», – сказал Лавин.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?