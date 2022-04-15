У «Торонто» пять игроков набирали в регулярке в среднем 15 и более очков

В составе «Торонто» сразу пять игроков набирали в регулярном чемпионате в среднем 15 и более очков за игру.
В прошлом сезоне у «Рэпторс» сложилась аналогичная ситуация. До канадцев подобный результат демонстрировал «Баффало» в сезоне-1973/74.
Самые результативные игроки «Торонто» в сезоне-2021/22
Паскаль Сиакам – 22,8 очка
Фред Ванвлит – 20,3 очка
Гэри Трент-младший – 18,3 очка
О Джи Ануноби – 17,1 очка
Скотти Барнс – 15,3 очка.
Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии