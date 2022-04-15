У «Торонто» пять игроков набирали в регулярке в среднем 15 и более очков

В составе сразу пять игроков набирали в регулярном чемпионате в среднем 15 и более очков за игру.

В прошлом сезоне у «Рэпторс» сложилась аналогичная ситуация. До канадцев подобный результат демонстрировал «Баффало» в сезоне-1973/74.

Самые результативные игроки «Торонто» в сезоне-2021/22

– 22,8 очка

– 20,3 очка

Гэри Трент-младший – 18,3 очка

– 17,1 очка

– 15,3 очка.

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии