Роберт Уильямс, вероятно, сыграет в 3-м матче с «Бруклином» до 20 минут

Центровой «Бостона» может принять участие в третьем матче серии плей-офф против «Бруклина» (2-0) в субботу.

Как сообщил главный тренер команды Име Удока, игрок делает успехи в процессе восстановления и близок к возвращению в строй. Итоговое решение по участию центрового в сегодняшней встрече будет принято по итогам предматчевой разминки.

Удока также отметил, что Уильямс сыграет не более 20 минут в случае выхода на площадку.

Центровой пропустил первые два матча серии из-за разрыва мениска, полученного 27 марта. В конце марта ему была сделана операция. Прогнозировалось, что игроку на восстановление потребуется от 4 до 6 недель.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий