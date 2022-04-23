Стэн Ван Ганди: «Разбазаренное преимущество» – это особенность игры, а не провалы команд»

Известный тренер, ныне эксперт поделился мнением о том, как следует реагировать на ситуации, когда одна из команд НБА теряет крупное преимущество по ходу матча.

«Поклонникам НБА пора перестать говорить о «разбазаренном» преимуществе. В современной лиге с ее высоким ритмом и важностью 3-очковых никакое преимущество не может считаться безопасным и что-либо гарантирующим. Мы наблюдаем это каждый вечер. Когда мы уже осознаем, что матч длится 48 минут и отсутствие гарантий при любом преимуществе – это особенность игры, а не провалы команд?», – написал Ван Ганди в твиттере.

«Миннесота» во время третьего матча серии с «Мемфисом» позволила сопернику вернуться в игру сперва при «+26», а затем при «+25».

Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть