«Я Росомаха». Лаури надеется избежать пропуска матчей, несмотря на травму

Разыгрывающий не смог доиграть третий матч серии плей-офф с «Атлантой» (110:111, 2-1) из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

После игры Лаури заявил, что надеется избежать пропуска матчей, несмотря на повреждение.

«Я Росомаха», – заявил Лаури.

Слова Лаури отсылают к персонажу комиксов о Людях Икс, известному своими сверхчеловеческими восстановительными способностями.

Лаури покинул арену, заметно прихрамывая: «Я чертовски зол».

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?