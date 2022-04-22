«Может, тебе стоит подумать о завершении карьеры». Мэджик рассказал о совете, который он получил от Джордана сразу после возращения в НБА

Легенда «Лейкерс» в четверг стал гостем ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», чтобы рассказать о новом документальном сериале «Меня называют волшебником».

На шоу Джонсон рассказал о совете, который он получил от сразу после возвращения в НБА через пять лет после того, как ему поставили диагноз ВИЧ.

«По-моему, я никому еще это не рассказывал. После матча между «Лейкерс» и «Буллс» Майкл встретил меня в коридоре между раздевалками и сказал: «Ирвин, ты должен запомнить, что ты не с Каримом, и не с Джеймсом Уорти. Всех парней, с которыми ты играл, «Шоутайм», больше нет в «Лейкерс». Так что, может, тебе стоит подумать о завершении карьеры», – рассказал Мэджик.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х