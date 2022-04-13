Мэджик Джонсон: «Мог получить акции Nike в 1979-м году, сейчас был бы триллионером»

Член Зала славы выразил сожаление по поводу отказа от сделки с компанией Nike в начале своей карьеры баскетболиста.

«Я никогда не слышал об акциях в 19 лет, поэтому я взял деньги… чувак, я уже был бы триллионером. Я думаю о том, как в 1979-м году мог получить эти акции и сколько бы они стоили сегодня? Так что да, я убиваюсь каждый раз, когда думаю об этом. Действительно большие суммы, – сказал Мэджик.

В 1979-м году звездный баскетболист отказался от сделки с Nike, так как компания предлагала акции. Мэджик предпочел контракт с Converse, потому что они предложили денежное вознаграждение.

В одном из эпизодов сериала «Время побеждать: Рассвет династии основатель Nike Фил Найт предлагает молодому игроку 100 000 долларов в виде акций компании, а также 1 доллар за каждую проданную пару обуви. По оценкам создателей сериала данные активы стоили бы порядка 5,2 миллиарда долларов в данный момент.

Состояние Джонсона оценивается в сумму более 600 миллионов долларов.

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