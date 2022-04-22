Евгений Богачев: «Евролига не хочет платить УНИКСу за победы в регулярном чемпионате»

Президент УНИКСа Евгений Богачев оценил возможность возвращения казанской команды в Евролигу и заявил, что лига не хочет платить клубу за победы, одержанные до его отстранения в сезоне-2021/22.

«Тут надо смотреть, что будет к следующему сезону. Что будет с финансированием и так далее.

Есть некоторая обида на Евролигу, что они так поступили. Нас признавали командой-открытием в Евролиге, мы показывали там яркую игру и результат. Обыгрывали «Реал», «Барселону» и других. Посмотрим. Тем более все наши иностранцы все на месте, тренеры на месте. Мы настроены оптимистично.

Мы, конечно, рассчитывали на Евролигу. Такую команду построили, сыгрались, шли в зоне плей-офф, поднимались до четвертого места. Плюс рассчитывали заработать в Евролиге деньги за наши победы. Сейчас они нам отказали — не хотят платить за победы в регулярном чемпионате. Выплаты происходят по итогам регулярного чемпионата. Поскольку нас исключили, не можем говорить об итоговом месте. Соответственно, денег не получили. Получим ли, неизвестно», – сказал Богачев.

Совет Евролиги принял решение отстранить все российские клубы от участия в нынешнем сезоне Евролиги и Еврокубка, а также аннулировать результаты их матчей.

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