Иван Лазарев – о решении вернуться в баскетбол: «Потом точно найду работу, а года мне никто не вернет»

Центровой УНИКСа Иван Лазарев рассказал, почему решил вернуться из киберспорта в профессиональный баскетбол.

«В жизни бывают разные обстоятельства, которые можно назвать кризисами. За эти полтора года без профессионального баскетбола у меня был кризис в плане понимания, кто я, чем хочу заниматься, почему так вышло. Еще в тот год был коронавирус, у матери были проблемы со здоровьем, и я ей помогал. Это затянулось до осени. У меня были предложения от клубов лиги ВТБ, но осенью все команды уехали играть сезон, а я не мог никуда выехать.

В тот момент я подумал: «Что я буду делать через пять лет, когда завершу карьеру баскетболиста? Что я еще умею?». Вместо ответа была тишина. Тогда я захотел узнать, что я могу и за какое время научиться. Были варианты с медиа: я был соведущим Никиты Загдая в тележурнале «Вид Сверху», комментировал матчи Единой лиги ВТБ.

Тогда я убедился, что за полтора года без баскетбола я не умер. В этот же момент пришло осознание, что мне 31 год. Потом я точно найду работу, а года мне никто не вернет. После этого пошел к руководству Virtus.pro и сказал, что еще хочу поиграть в баскетбол», – рассказал Лазарев.

После временного ухода из баскетбола Лазарев попробовал себя в роли комментатора, поработал спортивным директором киберспортивном клубе Virtus.Pro, а также занял пятое место на крупнейшем турнире года в Dota 2.

Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ