Иван Лазарев перейдет в УНИКС

Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Иван Лазарев (31 год, 210 см) подпишет соглашение с казанским , сообщает «Спорт-Экспресс».

Центровой получил также предложение от своего бывшего клуба пермской , но предпочел продолжить карьеру в составе лидера нынешнего сезона Лиги ВТБ.

В начале марта Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к и сыграв несколько матчей в Суперлиге. Московский клуб не смог продолжить борьбу за попадание в плей-офф, и центровой решил перебраться в Лигу ВТБ.

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