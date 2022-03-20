Иван Лазарев перейдет в УНИКС

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Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Иван Лазарев (31 год, 210 см) подпишет соглашение с казанским УНИКСом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Центровой получил также предложение от своего бывшего клуба пермской «Пармы», но предпочел продолжить карьеру в составе лидера нынешнего сезона Лиги ВТБ.

В начале марта Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге. Московский клуб не смог продолжить борьбу за попадание в плей-офф, и центровой решил перебраться в Лигу ВТБ.

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