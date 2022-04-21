Эрик Споэльстра – о переводе Данкана Робинсона на скамейку: «Мы боремся за титул, это требует жертв»

Главный тренер объяснил свое решение перевести на скамейку запасных и поставить Макса Струса на его место в стартовой пятерке.

«Одна из причин, почему мне было сложно принять это решение – я понимал, что люди будут делать разные выводы. В моем представлении Данкан остается важным фактором в команде, и мне не нужно это объяснять. Это трудная часть нашей работы. Но Данкан находится в устойчивом положении. Он понимает, что даже выходя со скамейки, у него остается возможность повлиять на игру.

У нас очень талантливые ребята. И мы пытаемся совершить что-то очень сложное. Мы боремся за титул. Это самое сложное в командных видах спорта, и это требует жертв.

Данкан доказал, что способен переломить ситуацию в важный момент. Его время может наступить в следующем матче, а может и не наступить», – сказал Споэльстра.

После перевода Робинсона на скамейку «Майами» выиграл восемь матчей подряд, если не считать встречу с «Орландо», которую «Хит» провел вторым составом.

Три года назад паренек мечтал о карьере журналиста. Теперь он бегает в финале НБА и получает от тренера за нежелание бросать