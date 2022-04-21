Алексей Саврасенко: «Нужно воспользоваться моментом для омоложения сборной»

Чемпион Европы 2007 года считает, что нынешнюю непростую ситуацию в российском спорте можно обернуть себе в плюс и воспользоваться моментом для омоложения сборной.

«Можно обернуть ситуацию в плюс. Речь о российской молодежи, которая получала мало игрового времени. Теперь легионеры уехали, в командах освободились места, у ребят появился шанс.

Внимательно слежу за Мартюком, Щербеневым, Емченко, другими краснодарскими молодыми, вижу, как прибавляют в уверенности. Недавно «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС, Мартюк набрал в овертайме пять важнейших очков.

Все сейчас в их руках, пусть прогрессируют. Классический баскетбол 5х5 у нас в кризисе, смена поколений идет болезненно, почему не воспользоваться моментом для омоложения сборной? Изоляция когда-то закончится — мастерство останется.

Другой вопрос — в каком статусе нас вернут на международную арену. Но даже если в нейтральном, надо ехать, выступать и показывать уровень», – передает слова Саврасенко «Матч ТВ».

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