Шакил О’Нил дал совет Кайри Ирвингу по поводу болельщиков «Бостона»: «Лучшее, что ты можешь сделать, это отправить их домой, выиграв серию»

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил дал совет разыгрывающему , который вступал в перепалки с болельщиками во время первого матча серии первого раунда плей-офф (114:115, 0-1).

«Это часть игры. Лучшее, что ты можешь сделать, это остаться профессионалом и отправить их домой, выиграв серию.

Однажды у меня был разговор с , и он мне кое-что сказал. Если ты проявишь упорство и станешь одним из величайших бигменов всех времен, ты должен поступать как профессионал. Как Мухаммед Али, Карим, Джеки Робинсон. Все, кто проложил нам путь. Им приходилось слушать настоящие гадости в свой адрес.

С кем бы ты ни играл, ты должен надрать ему задницу и отправить домой. Такой должна быть своя реакция. Ты не должен ныть и плакать по этому поводу. Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк — им плевать на твою пресс-конференцию. В следующем матче они будут говорить еще больше гадостей», – сказал Шак.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий