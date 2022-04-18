Скотти Барнс – о травме: «Думал, что все очень плохо»

Новичок признался, что травма оказалась не такой серьезной, как он думал.

«Чувствую себя хорошо морально и физически. Мне лучше с каждым днем.

Думал, что все очень плохо. Я упал на паркет и подумал: «Черт!» Это самое начало, я только начал. Но пытался мыслить позитивно и не падать духом», – сказал Барнс.

Барнс пропустит второй матч серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (0-1) из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

«Рэпторс» рассчитывают, что форвард вернется в строй по ходу серии.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной