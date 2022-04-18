Трент, Барнс и Янг, скорее всего, пропустят 2-й матч с «Филадельфией»

Игроки , и с высокой вероятностью пропустят второй матч серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» (0-1) в понедельник.

Об этом рассказал главный тренер «Рэпторс» Ник Нерс.

Барнс в первой встрече получил растяжение левого голеностопа, Янг – растяжение большого пальца левой руки.

У Трента простудное заболевание, не связанное с коронавирусом. В первой встрече он реализовал 2 из 11 с игры за 26 минут. Гэри пропустил последнюю тренировку.

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