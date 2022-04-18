Скотти Барнс пропустит 2-й матч против «Филадельфии» из-за травмы

Новичок «Торонто» Скотти Барнс не примет участие во втором матче серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (0-1) из-за травмы, сообщает журналист TSN Джош Левенберг.
Форвард получил растяжение связок левого голеностопного сустава во время первого матча серии, который закончился поражением «Рэпторс» со счетом 111:131. Неприятность случилась с новичком в начале четвертой четверти, когда ему на ногу наступил центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид.
Участие в игре Гэри Трента (простуда) и Таддеуса Янга (растяжение пальца руки) остается маловероятным.
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