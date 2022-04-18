Чарльз Баркли: «В «Финиксе» все играют в защите»

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Эксперт TNT Чарльз Баркли отдал должное «Санз» за то, как команда сыграла в защите в стартовом матче серии первого раунда плей-офф против «Пеликанс» (110:99, 1-0).

«Не хочется перехваливать, но это было одно из лучших выступлений в защите, которые я когда-либо видел. Команде НБА было позволено набрать 34 очка за половину матча.

У «Санз» все играют в защите. Бриджес претендует на звание лучшего по итогам сезона, есть Джей Краудер. Девин Букер хорош на своей половине, Эйтон блокирует почти все. Это было впечатляюще», – заявил Баркли.

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