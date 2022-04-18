Шакил О′Нил: «Трэй Янг на втором месте в списке моих любимых игроков»

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил рассказал о том, что высоко ценит талант разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга.

«Мне нравится, как играет . Не знаю, как далеко могут зайти его «Хоукс», но мне нравится его стиль игры. Он на втором месте в списке моих любимых игроков.

Все дело в том, что он оживает и лучше всего проявляет себя вот в эти самые моменты, когда все решается», – сказал Шак.

Янг помог «Атланте» дважды победить в турнире плей-ин и стать участником плей-офф. В решающей встрече с «Кливлендом» Трэй набрал 38 очков.

Янг стал вторым игроком в истории НБА, который первенствовал в сезоне по очкам и передачам.

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