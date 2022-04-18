Шакил О′Нил: «Трэй Янг на втором месте в списке моих любимых игроков»

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил рассказал о том, что высоко ценит талант разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга.
«Мне нравится, как играет Трэй Янг. Не знаю, как далеко могут зайти его «Хоукс», но мне нравится его стиль игры. Он на втором месте в списке моих любимых игроков.
Все дело в том, что он оживает и лучше всего проявляет себя вот в эти самые моменты, когда все решается», – сказал Шак.
Янг помог «Атланте» дважды победить в турнире плей-ин и стать участником плей-офф. В решающей встрече с «Кливлендом» Трэй набрал 38 очков.
Янг стал вторым игроком в истории НБА, который первенствовал в сезоне по очкам и передачам.
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