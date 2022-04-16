Кайри Ирвинг – о серии с «Селтикс»: «Надеюсь, нам удастся оставить позади мою бостонскую эпоху»

Разыгрывающий выразил надежду на то, что поклонники «Селтикс» не будут вспоминать о его бостонском этапе карьеры по ходу серии между командами.

Ирвинг обещал бостонским болельщикам продлить контракт, но покинул команду в 2019 году в качестве свободного агента.

«Я надеюсь, нам удастся оставить позади мою бостонскую эпоху. Можно вспомнить те моменты, которые я исполнил на площадке в «Гардене», они могли бы показать их. Надо двигаться вперед. Мы в новой парадигме, детка.

Не скажу, что мы пытались каким-либо образом избежать встречи с «Селтикс». Лучшего сценария нельзя и придумать. Мы сразимся с «Бостоном», у нас есть шанс искупить вину, исправиться. У них здоровая команда, мы подходим к серии в здоровом виде. Теперь выясним, кто из нас лучше.

Эпизод, когда я наступил на логотип с Лаки в ? Мы соперничаем, тут все средства хороши. Когда эмоции зашкаливают, может случиться все, что угодно. Я просто хочу выходить на площадку спокойным, контролируя себя, и не обращать внимания на весь этот посторонний шум», – заявил Ирвинг.

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