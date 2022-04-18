Кайри Ирвинг издевался над болельщиками «Бостона» в первом матче

Защитник неоднократно дразнил болельщиков во время первого матча в Бостоне (114:115).

Трибуны встретили бывшего игрока свистом. В середине третьей четверти Ирвинг показал средний палец и крикнул «Fuck you» кому-то на трибунах, а в четвертой четверти прикладывал к глазам кулаки, намекая на обидчивость зрителей. За такое поведение ему грозит штраф в размере 40 тысяч долларов.

Ирвинг выдал невероятный матч, набрав 39 очков (12 из 20 с игры, 6 из 10 с трехочковой), 6 передач, 5 подборов и 4 перехвата.