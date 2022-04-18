Кайри Ирвинг: «От нас требуют сдержанности, к черту это все, это плей-офф»

Защитник объяснил, почему пререкался с болельщиками во время первого матча с «Бостоном» (114:115). Одному из зрителей он показал средний палец.

«Я привык к тому, что люди пытаются вывести меня из себя. Когда я приезжаю сюда, то понимаю, что меня ждет. Раз они так ко мне относятся, то я отвечаю им тем же. Я не хочу сказать, что пытаюсь атаковать каждого болельщика . Но когда мне кричат: «слабак», «сучара», «иди в жопу», то я не могу не реагировать на это. Нам говорят, что нужно вести себя сдержанно, но к черту это все, это плей-офф. На моей игре это не отражается, мне нравятся такие моменты. Если кто-то матерится на меня, то я смотрю ему прямо в глаза, готов ли он ответить за слова. Чаще всего – нет», – сказал Ирвинг.

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