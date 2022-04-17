Стали известны пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ

В Единой лиге ВТБ завершился регулярный чемпионат и стали известны пары команд, которые сыграют в 1/4 финала.
В первом раунде плей-офф нас ждут следующие противостояния (в скобках указано место команды в таблице регулярного чемпионата):
ЦСКА (1) – «Нижний Новгород» (8)
«Локомотив-Кубань» (4) – «Парма-Парибет» (5)
УНИКС (3) – «Автодор» (6)
«Зенит» (2) – «Енисей» (7)
Первые матчи четвертьфинальных серий состоятся 22-23 апреля.
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