Стали известны пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Автодор Енисей Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Парибет Баскетбол

В Единой лиге ВТБ завершился регулярный чемпионат и стали известны пары команд, которые сыграют в 1/4 финала.

В первом раунде плей-офф нас ждут следующие противостояния (в скобках указано место команды в таблице регулярного чемпионата):

ЦСКА (1) – «Нижний Новгород» (8)

«Локомотив-Кубань» (4) – «Парма-Парибет» (5)

УНИКС (3) – «Автодор» (6)

«Зенит» (2) – «Енисей» (7)

Первые матчи четвертьфинальных серий состоятся 22-23 апреля.

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