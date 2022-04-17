Стали известны пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ

В Единой лиге ВТБ завершился регулярный чемпионат и стали известны пары команд, которые сыграют в 1/4 финала.

В первом раунде плей-офф нас ждут следующие противостояния (в скобках указано место команды в таблице регулярного чемпионата):

(1) – (8)

(4) – «Парма-Парибет» (5)

(3) – «Автодор» (6)

(2) – «Енисей» (7)

Первые матчи четвертьфинальных серий состоятся 22-23 апреля.

Переход из футбола, сомнения в себе и уход из интерната: как Влад Емченко дорос до основы «Локо» и сборной